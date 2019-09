Mais habituada a fazer peregrinações à “Fátima de Portugal” compara a devoção à Muxima de Angola.

“É Maria”, resume, descrevendo um "conjunto de emoções” que a fazem sentir “parte do povo angolano”.

Augusta Estima recorda que, deixou Angola, há treze anos, precisamente na altura em que as pessoas estavam a preparar-se para a Muxima.

“Eu também quis vir fazer a experiência da Muxima”, destaca a peregrina portuguesa que veio integrada na única delegação estrangeira que se juntou este ano à festa angolana.

As comemorações mobilizaram cerca de 800 polícias e quase 300 técnicos de saúde para apoiar os peregrinos, mas mesmo assim não conseguiram evitar a morte de três pessoas: duas foram vítimas de atropelamento mortal, ainda na sexta-feira, e uma jovem de 27 anos morreu no sábado de doença, indicou fonte policial. Uma outra pessoa esteve prestes a afogar-se no rio Cuanza, junto ao qual se realiza a “Mamã Muxima”, apesar dos avisos que alertam para os riscos e que os próprios padres fizeram ecoar no recinto antes das celebrações religiosas.

Segundo uma publicação do Secretariado de Liturgia de Viana, a fundação das ermidas dedicadas à Virgem Maria nas margens do rio Cuanza, entre as quais a da Senhora da Muxima deveu-se ao português Paulo Dias de Novais que aqui chegou com alguns padres jesuítas em 1560.

“De então para cá, nunca a devoção à Muxima deixou de ser praticada nem momento de guerra e de confusão generalizada”, salienta o documento.

A publicação realça que os peregrinos nunca interromperam o culto “apesar das imensas dificuldades com a travessia do Cuanza e a infinita picada de difícil acesso ao santuário”, coroado por uma antiga fortaleza fundada pelos portugueses, agora transformada em local de culto.

Organizada pela diocese de Viana, a peregrinação deste ano realizou-se sob o lema: “Com Maria, celebremos a fé em Jesus Cristo”.