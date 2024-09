Várias zonas da Polónia estão com dificuldades causadas por uma tempestade, que já causou quatro mortos.

Kolbiarz, que passou a noite de segunda-feira a trabalhar com 2.000 habitantes para reparar diques com sacos de areia, disse à rádio local que foi “a noite mais importante da história” da cidade.

Hoje de manhã foram detetadas várias brechas nas barreiras levantadas pelos serviços de emergência e residentes para tentar conter a torrente de água do rio, pelo que foi solicitada a assistência de helicópteros de transporte militar para lançar areia nos pontos de maior perigo.

Mais de 100 militares e dezenas de bombeiros trabalham lado a lado com os habitantes da cidade, transportando sacos de areia “de mão em mão” para construir um muro que bloqueia o aterro de 250 metros que liga a avenida principal da cidade com a ponte Kosciuszko, sob a qual passa o rio Nysa Klodzka.

A situação é ainda mais perigosa devido à proximidade de uma albufeira que ameaça transbordar.

O Governo declarou na segunda-feira o estado de catástrofe, que se manterá até 16 de outubro, no concelho de Nysa.

A cidade de Breslavia (oeste) prepara-se para a cheia do rio Oder que, segundo os especialistas, atingirá o seu pico na sexta-feira.

As autoridades locais alertaram as populações do subúrbio de Breslavia para estarem preparadas para uma possível evacuação e 600 soldados já estão a trabalhar na construção de muros de contenção para os quais receberam 1.100 toneladas de areia.