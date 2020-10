Foi com a palavra-chave "maga2020!” que o perito em segurança informática Victor Gevers terá acedido à conta do Twitter de Donald Trump, na semana passada.

O perito afirma ter acedido às mensagens de Trump e que poderia ter publicado tweets em seu nome ou até mesmo alterar a sua foto de perfil, segundo noticia o jornal De Volkskrant.

Esta terá sido a segunda vez que o perito entra na conta do Presidente dos Estados Unidos, tendo a primeira ocorrido em 2016, alegadamente com a palavra-chave "yourefired" – slogan do reality show The Apprentice. Segundo Gevers, bastaram cinco tentativas, pelo que ficou surpreendido por Trump não utilizar medidas básicas de segurança como a verificação de duas etapas.

"Esperava ter sido bloqueado depois de quatro tentativas falhadas. Ou pelo menos que tivessem sido solicitadas informações adicionais", afirmou Gevers, citado pelo De Volkskrant.

A palavra-chave tem por base as iniciais do slogan de campanha utilizado por Trump: Make America Great Again.

No entanto, o Twitter negou as afirmações através de um porta-voz, que referiu “não terem sido verificadas quaisquer provas que corroborassem esta afirmação”.

De acordo com a notícia da publicação De Volkskrant, o perito avisou elementos da campanha de Trump e a sua família para que alguém o alertasse da falta de segurança.

Posteriormente, Gevers confirmou que a verificação em duas etapas tinha sido ativada na conta de Trump.