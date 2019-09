O estudo decorreu no âmbito do projeto "Screening, prevention and early intervention in perinatal psychological distress - effectiveness of a new program in primary healthcare", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

"Nos resultados da investigação destaca-se o facto de cerca de 15% das inquiridas terem pensamentos e comportamentos obsessivo-compulsivos de forma recorrente", refere uma nota da Universidade de Coimbra (UC).

Ana Telma Pereira, investigadora do Instituto de Psicologia Médica e primeira autora do trabalho "Postpartum obsessive-compulsive phenomena: a psychometric and epidemiologic study in a Portuguese sample", destaca a "elevada percentagem" de mulheres com "sintomas clinicamente relevantes" de POC.

O estudo, premiado com o Best Poster Award no World Congress on Women's Mental Health, promovido pela Associação Internacional para a Saúde Mental das Mulheres, envolveu 212 participantes, recrutadas maioritariamente na Maternidade Bissaya Barreto (Coimbra) e entrevistadas no 6.º mês pós-parto.

No total, 74,1% das inquiridas registaram pelo menos uma obsessão (pensamento ou imagem repetitivo, como o receio de deixar cair o seu bebé) e 41,5% apontaram pelo menos uma compulsão (comportamento repetitivo, como verificar repetidamente o bebé enquanto ele está a dormir). Só 24,1% não reportaram quaisquer obsessões ou compulsões.