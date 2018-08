As autoridades alfandegárias do Peru começaram hoje, desde as 00:00, a exigir o passaporte a todos os imigrantes venezuelanos que chegam à fronteira a partir do Equador.

O requisito é uma medida empreendida pelo governo peruano face à massiva imigração que chega diariamente da Venezuela, a uma média de 3.000 entradas diárias pelo posto fronteiriço de Tumbes, na fronteira com o Equador. Àquele ponto chegaram poucos minutos antes da meia-noite cerca de 10 autocarros com centenas de venezuelanos, aos quais o governo do Equador havia disponibilizado um corredor desde a fronteira com a Colômbia. Os imigrantes receberam um boletim por ordem de chegada, que tranquilizou os que não dispunham de passaporte, já que lhes garantia a entrada no Peru, inclusive depois da meia-noite, enquanto se mantinha uma longa fila de espera. Os que não têm passaporte só poderão entrar no Peru em casos de caráter humanitário, como crianças acompanhadas pelos pais, mulheres grávidas e idosos. Alguns que não cumpriam estas condições estavam a procurar forma de conseguirem aceder ao país, depois de terem viajado, pelo menos, cinco dias desde a Venezuela com as malas às costas. Para a maioria, aquela é a última fronteira que cruzam na travessia pela América do Sul, enquanto um grupo menor continuará pelo sul, rumo ao Chile e à Argentina. Para os que decidem ficar no Peru, o passo seguinte é conseguir autorização temporária de permanência, que lhes permite residir no território peruano. Já foram dispensados cerca de 71.000 documentos destes e outros 100.000 estão em curso. O Peru é o segundo país a albergar mais imigrantes venezuelanos, com cerca de 400.000 residentes, tendo a maioria chegado no último ano. Cerca de 80% entrou com passaporte, enquanto 20% o fez com o cartão de identidade, segundo os dados das Migrações.