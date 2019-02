Um dos casos ocorreu em fevereiro de 2018, com um pescador de 56 anos de idade, de Messegães, em Monção, e outro em abril do mesmo ano, vitimando um homem de 67 anos, de Alvaredo, Melgaço.

"O principal objetivo desta medida é começar a criar uma cultura de utilização do colete para que caso aconteça um acidente se consiga prevenir a sua gravidade. O uso do colete garante a flutuabilidade ao pescador que, ao cair, mais probabilidades terá de se salvar", especificou o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha.

Pedro Costa, que preside juntamente com o comandante naval do Minho, da Galiza, àquela comissão internacional, adiantou que, do lado português do rio, "estão registadas cerca de 600 pesqueiras, 200 encontram-se ativas (podem operar desde que os proprietários solicitem a licença), sendo que 170 estão licenciadas para operar na safra que agora vai começar".

A pesca daquele ciclóstomo no rio Minho começou a 02 de janeiro e vai prolongar-se até 20 de abril, "envolvendo 160 embarcações portuguesas e cerca de uma centena espanholas".