Em 7 de dezembro de 2024, Máximo Napa Castro, um pescador peruano de 61 anos, partiu da cidade de Marcona, na costa sul do Peru, para pescar. Levava comida para uma viagem de duas semanas, mas ao fim de dez dias uma tempestade desviou a rota do barco e acabou por ficar à deriva no Pacífico, conta o El País.

A busca terminou apenas a 11 de março, 95 dias após o seu desaparecimento, quando uma patrulha de pesca equatoriana encontrou o pescador a cerca de 1.094 km da costa peruana, gravemente desidratado e em estado crítico.

Sem água há cerca de 15 dias, Máximo Napa Castro sobreviveu ao pensar na sua família e alimentava-se como podia. "Comi baratas, pássaros, a última coisa que comi foram tartarugas", declarou. "Eu não queria morrer".

A filha, Inés Napa Torres, publicou imagens do reencontro nas redes sociais e agradeceu às equipas envolvidas.

O pescador recebeu cuidados médicos no Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, em Paita, e teve alta no passado sábado.