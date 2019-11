“O setor não está mais disposto a ser tratado como foi tratado nos últimos três anos. Não está disposto a reduzir mais as capturas. Queremos possibilidades de pesca de acordo com a abundância do recurso. Merecemos isso porque é uma forma de compensar os sacrifícios e esforços que os pescadores e armadores tiveram nos últimos anos, esforços e sacrifícios que estão a ter repercussões positivas no crescimento do recurso”, disse Humberto Jorge da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP – Cerco).

Esta manhã, no quarto Encontro Ibérico do setor da produção de sardinha, foi produzido um documento que será enviado aos governos de Portugal e de Espanha, no qual os armadores e pescadores exigem poder pescar no próximo ano 30 mil toneladas de sardinha.

Este número baseia-se na certeza partilhada esta manhã de que 2020 será um ano de recurso em abundância também porque a biomassa adulta, explicaram os profissionais, está a aumentar.

“Temos sintomas que nos deixam muito animados e que nos levam a exigir, juntamente com nossos colegas espanhóis, aos governos português e espanhol uma definição das possibilidades de pesca para 2020 de acordo com a abundância que está no mar e permitam ao setor sobreviver e ter uma atividade mais prolongada contrariamente ao que aconteceu em 2019″, disse Humberto Jorge.