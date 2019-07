A posição pública da Plataforma das Organizações Não Governamentais da Pesca (PONG Pesca) “é totalmente desajustada da realidade, porque despreza e ignora os esforços realizados pelos pescadores e não é capaz de valorizar a evolução recente do ‘stock’ de sardinha”, refere em comunicado a Associação Nacional das Organizações da Pesca (ANOP) do Cerco.

A PONG-Pesca veio propor um plano de recuperação para a sardinha ibérica, que a ANOP Cerco diz já existe e que está consubstanciado no Plano Plurianual de Gestão e Recuperação, em vigor.

Com mais de um ano de execução, o plano está a trazer “os maiores sacrifícios de sempre impostos aos pescadores portugueses de sardinha, seja em termos da dimensão temporal da sua atividade, reduzida a pouco mais de quatro meses do ano, seja nas menores capturas de sempre de sardinha”, recorda a ANOP Cerco.

A associação representativa da pesca da sardinha reitera que os mais recentes resultados científicos, elaborados pelo Instituto Português do mar e da Atmosfera e pelo Instituto Espanhol de Oceanografia, apontam para “melhorias muito significativas n estado do recurso nas águas ibéricas”, a caminho da sustentabilidade do ‘stock’.

A PONG Pesca, que junta oito associações, lamenta não ter sido incluída nas discussões sobre a nova Estratégia Nacional para o Mar e "sobre o stock de sardinha ibérica".