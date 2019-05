A petrolífera italiana Eni vai gastar mil milhões de euros em iniciativas para reduzir as emissões nos próximos quatro anos, pretendendo também trabalhar com comunidades africanas para combater a desflorestação no continente.

O projeto integra os objetivos da empresa de remover o equivalente a 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera até 2030. Além destes esforços, a Eni, que tem atividade em Moçambique, pretende melhorar a sua eficiência operacional e reduzir os desperdícios, o que, aliado à sua estratégia para as florestas, poderá anular as suas emissões resultantes da exploração de combustíveis. "Procuramos uma abordagem dirigida à gestão sustentável das florestas, a sua conservação (...), bem como alavancar as populações locais como atores fundamentais", referiu um porta-voz da Eni, citado pela Bloomberg. A Eni junta-se assim a várias petrolíferas nos esforços para combater as emissões de gases poluentes. A multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell anunciou um investimento de 300 milhões de dólares (268 milhões de euros) para plantar e conservar florestas, à semelhança da francesa Total, que deverá gastar 100 milhões de dólares (89,3 milhões de euros) para a reflorestação a partir de 2020. A Eni desenvolveu ainda um programa para reduzir a desflorestação e a degradação florestal, estabelecendo parcerias com Moçambique, Brasil, México, Zâmbia e Zimbabué e está em conversações para novas iniciativas na República do Congo, Indonésia, Moçambique e Gana. A estratégia da Eni pretende aumentar o portfólio de fontes de energia com baixas emissões de carbono e uma produção crescente de gás, biocombustíveis, e energias solar e eólica.