“É a solução que consideramos fundamental para acabar com esta pouca vergonha que é a destruição massiva do serviço público postal em Portugal, que é um serviço fundamental para as populações, com o despedimento de trabalhadores, o encerramento de balcões, os atrasos na entrega do correio e as longas filas de espera”, disse à agência Lusa a deputada do PEV Heloísa Apolónia.

Falando à Lusa no final da manifestação que, esta tarde, reuniu em Lisboa trabalhadores dos CTT, utentes e autarcas (de juntas de freguesia e câmaras municipais) de todo o país, a deputada ecologista vincou que a situação atual dos Correios é “absolutamente inadmissível e a privatização foi o motor para toda esta destruição”.

“Os Verdes estão aqui hoje nesta manifestação para mostrar a nossa grande solidariedade para com estes trabalhadores e estes utentes que aqui estiveram”, explicou Heloísa Apolónia.

O protesto iniciou-se pelas 15:30 na praça do Marquês de Pombal e rumou à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, terminando quase duas horas depois com a entrega de uma resolução assinada pelas estruturas sindicais a exigir a reversão da privatização.