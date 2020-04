A diretiva, assinada por Lucília Gago, que define a “atuação funcional” dos magistrados do Ministério Público (MP) durante a pandemia e a permanência do estado de emergência, refere, em relação ao reexame da prisão preventiva, que devem ponderar “criteriosamente a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida relativamente a todos os arguidos”, sobretudo quando se verificarem situações ligadas a doença.

“Caso concluam pela (…)substituição da medida de coação de prisão preventiva, deverão especialmente ponderar a submissão do arguido a obrigação de permanência na habitação, mormente com vigilância eletrónica, sempre que subsistam os pressupostos e os perigos que fundamentaram a imposição ou a manutenção da medida de coação de prisão preventiva e sempre que seja de concluir também pela inadequação e insuficiência das demais medidas de coação”, diz a diretiva.

Segundo a mesma diretiva, essa reponderação tomará “particularmente em atenção, face aos crimes em causa e em confronto com os riscos para a saúde e vida do arguido, se os perigos que motivaram a aplicação da medida (prisão preventiva), designadamente o de continuação da atividade criminosa e as necessidades cautelares relacionadas com a eficaz proteção das vítimas, onde se destacam as especialmente vulneráveis, permitem neste momento a substituição ou revogação da medida”.

Isto, acrescenta a diretiva de Lucília Gago, “sobretudo quanto a arguidos com mais de 65 anos e comprovadamente portadores de doença física ou psíquica, ou de um grau de autonomia incompatível com a normal permanência em meio prisional, no contexto desta pandemia”.

Assim, adianta a diretiva, os Magistrados do MP diligenciarão, sempre que possível, no sentido “da priorização da reapreciação extraordinária” da medida de prisão preventiva relativamente a arguidos que sejam “portadores de alguma doença, física ou psíquica, ou de um grau de autonomia incompatível com a normal permanência em meio prisional, no contexto da atual pandemia, designadamente por constarem já dos autos elementos clínicos comprovativos”.