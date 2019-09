O piloto foi resgatado, depois de os serviços terem cortado a energia na zona, e transportado para um hospital próximo, noticia a Associated Press.

Uma das asas do avião cortou o telhado e a fachada de uma casa, na cidade de Pluvigner, na região noroeste do país, mas não há vítimas a registar.

O acidente provocou ainda um incêndio no terreno onde o avião acabou por cair, tendo os bombeiros sido chamados ao local para apagar o fogo.

No avião seguiam dois pilotos, sendo que ambos se ejetaram antes do acidente. Um deles foi resgatado com segurança, mas o outro ficou preso na linha de eletricidade.

A Força Aérea belga confirmou o acidente na sua conta oficial do Twitter.

O avião, que não estava armado, informaram as autoridades, voava da Bélgica para uma base aérea naval em França, de acordo com um comunicado da administração regional.

*Com agência Associated Press