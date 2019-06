O diário norte-americano identificou o homem como sendo Jamie Sponaugle, um homem de 31 anos, do estado da Florida, que estaria a conduzir ataques contra as forças do Exército Nacional da Líbia (LNA, na sigla em inglês), quando foi capturado.

As autoridades norte-americanas deram conta de que Sponaugle foi já libertado e voou na terça-feira para a Arábia Saudita, onde se deve reunir com funcionários consulares dos EUA e passar por um exame médico e psiquiátrico.

"Estamos sempre felizes em ver os norte-americanos mantidos em cativeiro no exterior a voltarem para casa, para os seus amigos e familiares", disse o embaixador Robert O'Brien, enviado do Presidente dos Estados Unidos para gerir matérias relacionadas com reféns, em declarações ao Washington Post.

“Ficámos satisfeitos com a decisão de seus captores de o libertar. Também agradecemos ao reino da Arábia Saudita pelo seu papel na resolução deste caso”, acrescentou.