"As Forças Armadas declaram três dias de luto pela morte em serviço dos oficiais da força aérea e pilotos do aparelho de combate a incêndios CL-215, que operava em Eubeia", disse o Ministério da Defesa grego em comunicado.

A Grécia enfrenta vários incêndios e altas temperaturas há mais de dez dias. O avião, que trabalhava com outras três aeronaves e uma centena de bombeiros nesta ilha perto de Atenas, caiu numa ribanceira, segundo as autoridades.

O acidente aconteceu em Caristo, onde ocorreu um incêndio no domingo. Os dois pilotos pertenciam à Força Aérea grega, segundo o Ministério da Defesa, citado pelo canal estatal ERT. O canal transmitiu um vídeo do avião no momento do acidente, quando este desaparecia atrás das chamas e se podia observar fumo preto muito intenso.