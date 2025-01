As piscinas do INATEL, no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Alvalade, Lisboa, fecharam para obras em junho de 2023. Três meses depois, em setembro do mesmo ano, foram detetados problemas estruturais na infraestrutura, facto que obrigou ao adiamento da reabertura ao público, inicialmente previsto para 2024-2025.

“A conclusão da obra está prevista para final de 2026”, esclareceu, por email, o gabinete da presidência do Conselho de Administração da Fundação INATEL, entidade gestora do complexo desportivo que gastou “1,1 milhão de euros” na recuperação do equipamento desportivo.

Aos utentes das piscinas foi inicialmente dito, de forma informal, que as obras durariam seis meses, sendo que a partir de certa altura os emails com a questão deixaram de ser respondidos e por telefone, ou no local, deixaram de adiantar datas.

Agora a administração explica ao SAPO24 que “durante o ano de 2023, os equipamentos aquáticos do Complexo de Piscinas sofreram um dano imprevisto de elevada dimensão, identificado após estudos técnicos especializados”.

“Devido à complexidade dos trabalhos necessários para a sua reparação, os prazos inicialmente previstos para a conclusão das intervenções foram ampliados”, justifica o gabinete da recém-eleita (setembro de 2024) administração liderada por José Manuel da Costa Soares e Eduarda Maria Gomes Marques, respetivamente presidente e vice-presidente, uma administração que herdou este dossier dos seus antecessores.

“Apesar dos esforços empenhados, as atividades aquáticas não puderam ser retomadas ao longo de 2024, impossibilitando a reabertura do Complexo no início da época 2024-2025, conforme anteriormente planeado”, reitera.

Embora não indique uma data exata para reabertura, a Fundação INATEL assegura o “total compromisso em acelerar os trabalhos” de forma que possa abrir as portas “dentro de um prazo realista e com todas as condições adequadas para receber os utentes em segurança e conforto”, realçou o gabinete de administração desta fundação privada de utilidade pública, gestora deste e de outros equipamentos desportivos espalhados pelo país e organizadora de diversas competições desportivas.

A atual liderança Fundação do INATEL reafirma ainda o “empenho” em “solucionar esta situação da melhor forma possível” e traça como “objetivo prioritário” assegurar que, após execução e entrega da obra, o Complexo de Piscinas “cumpra os mais elevados padrões de qualidade”, sentenciou a instituição tutelada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

900 mil euros na conservação, reparação e requalificação do complexo

Sem perturbar a normalidade de funcionamento dos restantes espaços e equipamentos desportivos, as obras na piscina inserem-se numa ampla renovação do Estádio 1.º de Maio, gueto desportivo no coração de Alvalade “frequentado diariamente por um universo de 1300 pessoas” entre “associados individuais e coletivos, equipas dos campeonatos e estabelecimentos de ensino”, escreve.

“Nos últimos anos, entre 2020 e 2024, a Fundação INATEL investiu 900 mil euros em obras de conservação, reparação e requalificação de várias instalações desportivas do complexo”, acrescentou ainda a administração da Fundação.

Incluiu-se neste lote, “a intervenção do sistema de iluminação dos campos de padel, substituição do relvado dos polidesportivos, a iluminação do Campo de 11 (estádio), na manutenção do relvado e sistemas de rega do campo principal, nas novas instalações da Delegação de Alvalade, entre outras intervenções de melhoramentos, conservação e manutenção”, detalha.