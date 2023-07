As piscinas de São Vicente, Arroios e Casal Vistoso estão encerradas pelo menos desde o ano passado e por esse motivo os cidadãos dos respetivos bairros e utentes das infraestruturas municipais irão manifestar-se, avança o jornal PÚBLICO, que cita um comunicado.

Segundo o jornal a manifestação será esta quinta-feira, dia 6 de julho sendo que já se encontram vários cartazes afixados nas ruas com o mote: "Piscinas, já!".

A manifestação essa terá lugar no Coreto do Largo da Graça, esta quinta-feira, a partir das 17:30.

No comunicado, pais, utentes e moradores dos três bairros assumem que “a câmara tem o dever de investir na qualidade de vida dos residentes de Lisboa, que passa por fomentar uma cultura de proximidade nos bairros da capital, garantindo a oferta de serviços de qualidade para o dia a dia dos seus habitantes”.

O movimento lembra ainda a importância de um serviço útil para muitos cidadãos por um preço acessível, não só pelos benefícios para a saúde e bem-estar que proporciona, como pelo facto de assegurar uma instrução básica à natação para garantir a segurança futura dos lisboetas quando vão à praia.

No caso da piscina de São Vicente, esta é uma estrutura de importância intergeracional. Recebe não só as crianças das escolas próximas, como também adultos e ainda uma comunidade de idosos, que usa a piscina como um serviço de saúde, disse ao PÚBLICO Chiara Moneta, uma das representantes do movimento. Por motivos de segurança, a piscina encontra-se encerrada desde o dia 4 de novembro de 2022 depois de uma vistoria técnica efetuada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e pela Junta de Freguesia de São Vicente detetar “danos em elementos estruturais, principalmente localizados na área da cobertura dos balneários”.

Já a piscina no Complexo Desportivo Municipal de Casal Vistoso fechou em 2020 devido a “um conjunto de patologias que impedem a sua utilização no imediato”, disse na altura a Câmara de Lisboa. Face aos três anos em que se manteve inativa, a entidade camarária que detém a competência deste serviço disse estar a trabalhar na resolução de parte dos problemas através da Direção Municipal de Manutenção e Conservação, segundo o PÚBLICO.

Por fim, em Arroios, a piscina foi encerrada em agosto de 2022. Em causa estão "problemas estruturais que põem em perigo os utilizadores desta infra-estrutura", de acordo com Carlos Rêgo, assessor da junta de freguesia que tutela o serviço público, citado pelo jornal.