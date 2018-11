Um incêndio na casa das máquinas das piscinas municipais de Marco de Canaveses obrigou ao encerramento daquele equipamento desportivo, disse hoje à Lusa fonte dos bombeiros, que acrescentou não ter havido feridos.

De acordo com Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros do Marco, o incêndio ficou confinado à casa das máquinas, na zona do quadro elétrico, que ficou inoperacional, tendo provocado muito fumo.

O alerta para a corporação ocorreu às 11:26.

No local, estiveram nove operacionais, apoiados por três viaturas.