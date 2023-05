"Temos as equipas asseguradas de forma a dar resposta adequada às pessoas que vêm para JMJ", adiantou o ministro da Saúde esta tarde em declarações à RTP3.

Questionado sobre se podia dar mais detalhes, o ministro escusou-se a responder afirmando que "na próxima semana, será anunciado em detalhe o plano para a JMJ", disse Manuel Pizarro à margem da inauguração de uma Unidade de Saúde Mental em Oeiras.

“Não há dúvida nenhuma que precisamos de mais profissionais. Temos feito um grande esforço na criação de equipas de profissionais na área da saúde mental. Estamos satisfeitos? Claro que não”, afirmou o ministro.

Questionado sobre as longas horas de espera que os portugueses enfrentam nas urgências dos hospitais, o ministro respondeu que é seu “desejo que os serviços de urgências deem resposta o melhor que for possível”.

“É muito difícil dar resposta a todas as pessoas que afluem às urgências. Neste momento, estão a ir mais pessoas às urgências do que é normal para a época do ano”, lembrou Pizarro.

O ministro reconhece que “12 horas de espera é evidentemente exagerado”, mas sublinha que no caso do Hospital Santa Maria, a instituição “está a fazer um grande trabalho”, disse quando questionado sobre o verão que está próximo e da JMJ que vai realizar-se em agosto.

“Há um reforço de segurança e há um plano no Ministério da Saúde. Nós temos as equipas asseguradas de forma a dar resposta adequada às pessoas que vêm para JMJ”, frisou o ministro da Saúde.