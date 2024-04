Segundo o comunicado da PJ, a operação denominada “Grajuela” foi realizada em simultâneo em Portugal e Espanha, tendo sido efetuadas 24 buscas.

A ação da PJ e das autoridades espanholas - Polícia Nacional, Guardia Civil e Vigilância Aduaneira da Agência Tributária de Espanha – resultou ainda na apreensão de 1,4 milhões de euros em dinheiro, três armas, 19 veículos, equipamentos informáticos e sistemas de comunicações.

“Na sequência das investigações desenvolvidas foi possível identificar o centro das operações deste grupo criminoso estruturado que se situava num luxuoso bairro de moradias perto da zona metropolitana de Lisboa, local de onde um histórico traficante de droga dirigia e coordenava todas as operações navais, dispondo para o efeito de um centro de operações equipado com as mais modernas tecnologias de comunicação”, refere a nota divulgada.

Fonte oficial da PJ explicou ainda à Lusa que o centro de operações identificado estava situado na zona da Costa da Caparica e que não há cidadãos portugueses entre os 31 detidos.

A alegada rede criminosa agora visada esteve na origem de uma das apreensões de droga mais volumosas feitas recentemente, na qual as autoridades apreenderam quatro toneladas de haxixe e 627 quilos de cocaína.

Através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), a PJ realçou que a organização detinha cerca de uma dezena de lanchas rápidas em ação permanente no mar, com os elementos que integravam a rede, além de diversas pequenas embarcações para o fornecimento de combustível, comida, água, etc.

“Dado o grande potencial económico da organização, os seus membros dispunham ainda de fortes medidas de segurança e autoproteção, nomeadamente de meios avançados de transmissão de informação, tanto a nível individual como o utilizado nas comunicações navais”, acrescentou a PJ.

A investigação arrancou em maio de 2023, após as autoridades terem detetado a organização a tentar recolher um carregamento de seis toneladas de cocaína a partir de um submarino proveniente da América do Sul e que viria a naufragar.