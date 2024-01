Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), as detenções ocorreram no âmbito de uma operação policial desenvolvida “no cais comercial do porto de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de, aproximadamente, 14 quilos de haxixe – o que equivalerá a cerca de 70.000 doses médias individuais diárias – que estavam dissimulados no interior de mercadoria”.

As detenções foram realizadas pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, em articulação com a Guarda Nacional Republicana — Secção Cinotécnica.

A operação contou ainda com a colaboração da Polícia Marítima, refere a PJ na nota.

Ainda de acordo com a PJ, os detidos, com 28 e 36 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas, no órgão de polícia criminal do local de residência.