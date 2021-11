“Há indícios de que se tratou de um crime de homicídio da criança pelo próprio pai, que, de seguida, se terá suicidado”, disse à agência Lusa o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia.

Os dois corpos, de um homem de nacionalidade alemã e do filho, de 03 anos, foram encontrados no domingo à tarde na serra de Grândola, no distrito de Setúbal.

A GNR foi alertada, mas o caso transitou de imediato para a Polícia Judiciária de Setúbal por haver indícios de crime.

Segundo fontes policiais, o homem mantinha uma “relação conturbada” com a mãe da criança. No início da semana passada, ao contrário do que estaria combinado, o progenitor não entregou o menino à mãe, que, por isso, alertou de imediato a GNR.

A PJ prossegue a investigação enquanto aguarda pelos resultados da autópsia aos dois cadáveres, que poderá ajudar a esclarecer as circunstâncias em que ocorreram as duas mortes.