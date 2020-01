O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda explica em comunicado que na sequência de uma operação iniciada na primeira semana deste ano, que permitiu a detenção de cinco indivíduos suspeitos de integrarem uma rede internacional de tráfico de estupefacientes, identificou e deteve agora mais cinco homens igualmente suspeitos de integrarem a mesma organização criminosa.

Segundo a PJ, a organização criminosa seria responsável pelo abastecimento de produtos estupefacientes originários de Espanha "a toda a região da Beira Interior" e "a várias outras localidades dos distritos adjacentes".

"Nesta segunda fase da respetiva operação de combate ao tráfico de estupefacientes, com várias diligências de investigação levadas a efeito nos distritos da Guarda, Castelo Branco e Aveiro, foi apreendido produto estupefaciente, do tipo canábis, suficiente para a preparação de milhares de doses individuais, dinheiro, vários equipamentos de telecomunicações, duas viaturas automóveis, três balanças de precisão e ainda vários outros objetos habitualmente relacionados com a atividade de tráfico de estupefacientes", lê-se no comunicado da PJ.

A fonte refere ainda que, na investigação realizada ao longo de vários meses, "foi possível constatar que no desenvolvimento da sua atividade delituosa, desde a respetiva produção até à comercialização e distribuição final, a rede agora intersetada utilizava métodos particularmente sofisticados, nomeadamente ao nível da colheita, embalamento e transporte dos produtos estupefacientes traficados, ocorrendo este essencialmente por via terrestre, com muito frequentes viagens entre Espanha e Portugal".