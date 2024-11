Segundo a PJ, os suspeitos, dois dos quais cidadãos estrangeiros, estão indiciados pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, substâncias que transportavam no interior de sabonetes e em líquido de conserva de latas de pêssego, desde um país da América do Sul ou da África Ocidental até Lisboa.

Os detidos ficaram em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.

As detenções, realizadas por via aérea, ocorreram no quadro de operações policiais, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, responsável pela prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional, e em colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, as investigações prosseguem.