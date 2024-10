"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou, localizou e deteve um homem, de 30 anos, fortemente indiciado pela prática de dois crimes de homicídio, na forma tentada, um crime de detenção de arma proibida, um crime de tráfico de estupefacientes e um crime de ofensas à integridade física qualificada", refere esta força policial em comunicado enviado às redações.

Segundo a PJ, "os factos ocorreram em maio do corrente ano. Enquanto circulava na A28, na área da Comarca de Vila do Conde, após altercação de trânsito, o agora detido empunhou uma arma de fogo e efetuou quatro disparos na direção da viatura de um casal que seguia naquela mesma via, sendo que três dos impactos atingiram o veículo e só não produziram efeitos na integridade física e/ou vida dos ofendidos por mero acaso".

"Depois de o veículo dos ofendidos ter ficado imobilizado, o detido dirigiu-se ao condutor e agrediu-o fisicamente, colocando-se de seguida em fuga", é ainda explicado.

Agora, "o suspeito foi localizado e abordado na Póvoa de Varzim, na posse de produto estupefaciente do tipo resina de canábis e cocaína em quantidades significativas, que foram objeto de apreensão".

"O detido com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foi presente à autoridade judiciária competente que lhe aplicou medidas de coação não detentiva", frisa a PJ.