Num comunicado, a PJ referiu que o incêndio ocorreu no final da tarde de domingo.

“O suspeito, com recurso a isqueiro, ateou o incêndio em material combustível, numa divisão da habitação, que ficou com elevado grau de destruição, assim colocando em perigo toda a habitação e as geminadas, além de pessoas e de bens”, acrescentou a PJ, numa nota de imprensa.

De acordo com a PJ, o incêndio só não atingiu proporções e consequências mais gravosas devido à “rápida e decisiva” intervenção dos Bombeiros Voluntários de Mira.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A PJ deu ainda nota de que a detenção através da Diretoria do Centro contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Posto Territorial de Mira.