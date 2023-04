Este artigo é sobre Vila Real . Veja mais na secção Local

A Câmara de Vila Real foi hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma denúncia sobre eventuais irregularidades processuais na eleição do presidente do conselho de administração de uma empresa municipal, esclareceu a autarquia.

Edifício da Câmara Municipal de Vila Real PEDRO SARMENTO COSTA / LUSA