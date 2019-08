O Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ deu cumprimento ao mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público (DIAP) de Ovar, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública do Porto.

O homem está indiciado da prática do crime de roubo com utilização de arma de fogo, ocorrido em meados do mês de dezembro do ano passado, num estabelecimento comercial da localidade de Esmoriz.

“Durante o roubo, que ocorreu perto da hora de fecho do estabelecimento e que rendeu aos assaltantes uma avultada quantia monetária, as funcionárias do espaço comercial foram ameaçadas com arma de fogo e coagidas a entregar todo o dinheiro da caixa e mesmo alguns dos seus haveres pessoais”, descreve a PJ em comunicado.

Presente às autoridades judiciárias da comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial, o detido ficou com a obrigação de apresentações periódicas como medida de coação.