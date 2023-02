Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que os indícios encontrados no local onde foi encontrado o homem, levantaram suspeitas aos agentes do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), o que motivou a comunicação do caso à PJ.

O alerta foi dado cerca das 15:30. Quando a PSP chegou ao local encontravam-se na habitação familiares da vítima.

Às 19.20 a PSP pediu a remoção do corpo que foi transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

Ao local compareceram três viaturas e seis operacionais da PSP, PJ e dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.