A casa foi isolada pela GNR e os inspetores da PJ de Vila Real já estão a recolher os indícios.

Na rua juntam-se alguns familiares e vizinhos, mas, para já, pouca informação há sobre o que aconteceu no interior da habitação.

As vítimas são um casal, duas filhas e mais um irmão de um dos adultos, com idades compreendidas entre os 08 e os 54. O casal trabalhava numa quinta do Douro.

José Barros, comandante dos bombeiros de Sabrosa, afirmou aos jornalistas, nas proximidades da habitação, que foi um familiar que deu o alerta esta tarde, no entanto a rigidez dos corpos aponta que a morte tenha ocorrido várias horas antes. O familiar terá estranhado o facto de as vítimas não terem aparecido durante todo o dia.

“Pelo sítio onde estão e da forma como estão, devem ter morrido na madrugada de ontem para hoje”, referiu.

As vítimas foram encontradas em dois quartos e na sala/cozinha.