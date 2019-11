"Não há nenhuma obra cancelada, nenhuma obra suspensa, o que temos [...] são atrasos nas obras, isso é verdade, mas cancelamento e suspensão não existe um único", afirmou o governante, à margem da assinatura do Acordo de Empresa da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), hoje em Lisboa.

O ministro reagia assim à manchete de hoje do Jornal de Notícias que dava conta do adiamento de 18 obras programadas no âmbito do programa Ferrovia 2020, apresentado em fevereiro de 2016, no valor de dois mil milhões de euros, e de um projeto cancelado de eletrificação do troço entre Viana do Castelo e Valença.

"O que houve foi um projeto [de eletrificação] com pouca qualidade e foi necessário relançar o projeto de contratação do projetista", explicou o governante, reafirmando que não há cancelamento ou desistência da obra.