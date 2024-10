Uma boneca é fotografada no interior da oficina do ativista ambiental Sergio Pardo em Ladrilleros, na Bahia Málaga, perto de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, Colômbia, em 24 de julho de 2024. No Pacífico colombiano, o plástico reciclado das praias é agora moeda corrente: uma economia para ajudar as crianças e, ao mesmo tempo, atenuar a poluição que aflige um destino paradisíaco mas pobre do país. Em troca das tampas de plástico que recolheram neste território turístico mas cheio de lixo, as crianças recebem moedas de plástico fictícias, também válidas para “comprar” roupa, material escolar, brinquedos, livros ou pipocas para comer enquanto vêem filmes. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

AFP