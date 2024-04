A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, frisou aos jornalistas que o custo de 320 milhões de dólares (298 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) é uma estimativa aproximada para o projeto e inclui o transporte dos equipamentos e secções do cais dos EUA para a costa de Gaza, bem como as operações de construção e entrega de ajuda.

Fotos de satélite analisadas segunda-feira pela Associated Press mostram o USNS Roy P. Benavidez a cerca de oito quilómetros do porto em terra, onde a base de operações do projeto está a ser construída pelos militares israelitas.

O General Frank S. Besson Jr. da USAV, um navio logístico do Exército, e vários outros barcos do Exército, estão com o Benavidez e a trabalhar na construção do que os militares chamam de sistema Joint Logistics Over-the-Shore, ou JLOTS.

Um oficial militar dos EUA confirmou no final da semana passada que o Benavidez tinha começado a construção e que estava longe o suficiente da costa para garantir que as tropas que construíam a plataforma estariam seguras.

Singh acrescentou hoje que a próxima etapa será a construção da ponte, que será ancorada na praia.

Autoridades dos EUA e de Israel disseram que esperam ter o cais flutuante no lugar, a ponte ligada à costa e as operações em andamento até início de maio. O custo da operação tinha sido adiantado pela primeira vez pela agência Reuters, noticiou a agência Associated Press (AP).

De acordo com o plano dos militares dos EUA, a ajuda será embarcada em navios comerciais em Chipre para navegar até à plataforma flutuante agora em construção ao largo de Gaza.

As paletes serão carregadas em camiões, que serão carregados em navios menores que viajarão até uma ponte metálica flutuante de duas pistas. A ponte de 550 metros será anexada à costa pelas Forças de Defesa de Israel.

O oficial militar dos EUA disse que uma unidade de engenharia do Exército norte-americano juntou-se a uma unidade de engenharia das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) nas últimas semanas, para praticar a instalação da ponte, treinando numa praia israelita.

O novo porto fica a sudoeste da Cidade de Gaza, um pouco a norte de uma estrada que corta Gaza e que os militares israelitas construíram durante os atuais combates contra o Hamas.

A área era a mais populosa do território antes da ofensiva terrestre israelita ter ocorrido e empurrado mais de um milhão de pessoas para sul, em direção à cidade de Rafah, na fronteira egípcia.

A ajuda tem demorado a chegar a Gaza, com longas filas de camiões à espera de inspeções israelitas. Os EUA e outras nações também realizaram lançamentos aéreos para enviar alimentos para Gaza.

O oficial militar dos EUA referiu que as entregas na rota marítima inicialmente totalizarão cerca de 90 camiões por dia e poderão aumentar rapidamente para cerca de 150 camiões por dia.

Organizações humanitárias afirmaram que são necessárias centenas de camiões deste tipo para entrar em Gaza todos os dias.