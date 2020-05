Em comunicado, a plataforma afirma que, nos últimos dois meses, não foi desenvolvida nenhuma resposta que garantisse proteção social aos trabalhadores da Cultura, nem foi criado nenhum apoio significativo para enfrentar a situação de emergência deste setor paralisado, apesar dos alertas públicos sobre a gravidade da situação, das propostas de medidas e do comunicado público redigido por esta plataforma, datado de 29 de abril.

“Vemos com expectativa e preocupação o anúncio de uma linha de 30 milhões de euros para as autarquias aplicarem em programação cultural”, refere a plataforma, que congrega 14 entidades do setor, a propósito da linha de financiamento a aplicar pelas autarquias, anunciada hoje pelo primeiro-ministro, em Coimbra.

"Considerando as recentes práticas de alguns municípios no que toca às atividades culturais canceladas e reagendadas, que deixaram milhares de trabalhadores do setor sem rendimento, e a discricionariedade das políticas aliada à ausência de uma visão estratégica para a Cultura em muitos territórios, gostaríamos de saber de que forma [a aplicação] desta medida vem ou não responder aos problemas urgentes do setor, e que outras medidas a poderão complementar", sustenta a plataforma, que sublinha a conjugação de forças dos seus constituintes com a colocação de um 'x', na palavra Unidos.

Para esta plataforma, a reabertura dos espaços culturais “não significará a retoma da atividade, nem esta está a ser equacionada de forma equitativa e democrática”, já que “a maior parte das pessoas que trabalha na cultura e nas artes continuará sem atividade e sem rendimentos”.