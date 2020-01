Em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes no centro do país onde o novo coronavírus foi descoberto, foram registados 136 novos casos no fim de semana, enquanto as autoridades anunciaram dois casos em Pequim e um na província de Cantão.

As autoridades de saúde chinesas confirmaram também mais um caso fatal, o terceiro, por motivo da doença.

O caso é particularmente preocupante dado que se aproxima um período de maior circulação de cidadãos de e para a China por causa das celebrações do Ano Novo Chinês, no próximo dia 25, e Wuhan, sendo uma cidade onde se efetuam muitos transbordos, é encarada como o epicentro da doença.

Em Pequim, duas pessoas que tinham viajado a Wuhan foram colocadas em quarentena no distrito de Daxing, tendo sido tratadas quanto ao virus e estão agora em condições estáveis. Já na província de Zhejiang, cinco pacientes foram isolados por terem sido detetadas doenças respiratórias, mas ainda não se sabe foram afetadas pela pneumonia viral.

O número de pessoas infetadas com o vírus ultrapassa provavelmente o milhar de casos e é muito superior àquele avançado pelas autoridades locais, segundo os investigadores britânicos do MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, grupo de investigação do Imperial College, em Londres. Ao todo, poderão ser mais de 1700 mil casos.

Pelo menos meia dúzia de países da Ásia adotaram medidas excecionais.

O alerta de disseminação do vírus foi dado na semana passada pela OMS, depois de os primeiros casos detetados fora da China terem sido conhecidos, na Tailândia e no Japão, com os três pacientes a terem visitado Wuhan recentemente. A Coreia do Sul confirmou ter detetado um caso hoje.

Os casos de pneumonia viral alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, depois de uma investigação ter identificado a doença como um novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos através da tosse, espirros ou contacto físico.

Acredita-se que o epicentro do virus tenha sido um mercado de peixe em Wuhan, mas tal origem ainda não foi dada com certa pois alguns dos afetados não tiveram contacto com esse local. Também por isso, ainda não foi confirmada qualquer espécie de transmissão entre humanos, mas as autoridades já alertaram que essa possibilidade "não pode ser excluída"

Esta estirpe do coronavirus é motivo de alarme dado ser passível de provocar síndrome respiratória aguda severa (Sars), doença epidémica que matou quase 650 pessoas na China entre 2002 e 2003.

Em resposta a estas informações, os Estados Unidos anunciaram na passada sexta-feira que vão monitorizar os passageiros dos voos provenientes de Wuhan para nos aeroportos em Los Angeles, São Francisco e Nova Iorque.