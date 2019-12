Num país onde parece que o único tema é o Brexit, a pobreza está nas ruas e nas casas dos britânicos. Durante a campanha para as eleições desta quinta-feira, o primeiro-ministro conservador Boris Johnson e o líder da oposição trabalhista Jeremy Corbyn prometeram reduzir as desigualdades. No entanto, onze anos depois da crise financeira internacional, muitas cidades do país estão longe de virar a página da austeridade.

TOLGA AKMEN / AFP