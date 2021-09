Segundo notícia da BBC, investigadores do Reino Unido vão avançar com um estudo para verificar se a ingestão de vitamina A poderá ajudar pessoas que tiveram covid-19, ou outras infeções virais, e sofreram a perda ou alteração de olfato. Durante o período do ensaio, os participantes vão receber um tratamento de gotas nasais de vitamina A e vão ser monitorizados antes e depois do tratamento. Os resultados serão, depois, comparados com os dos participantes que não receberam gotas nasais de vitamina A.

Para o efeito, além do tratamento, vai ser pedido aos participantes que cheirem odores fortes, como ovos podres e rosas, enquanto exames ao cérebro verificarão se a vitamina reparou as vias olfativas danificadas.

"Queremos descobrir se há um aumento no tamanho e na atividade das vias olfativas danificadas no cérebro dos pacientes quando são tratados com gotas nasais de vitamina A", explicou o professor Carl Philpott, da Escola de Medicina de Norwich da UEA.

"Vamos procurar mudanças no tamanho do bulbo olfatório - uma área acima do nariz onde os nervos do olfato se unem e se ligam ao cérebro", refere.

A perda ou alteração do olfato é um dos sintomas de infeção por SARS-CoV-2 listado como comuns – embora muitos outros vírus, como a gripe, também possam provocar este sintoma. E, embora a maioria das pessoas recupere naturalmente dentro de algumas semanas, muitas pessoas ficaram com distúrbios no olfato.

Lina Alnadi, por exemplo, desenvolveu a parosmia depois de ter covid-19, o que significa que os odores de muitas coisas comuns mudaram – a água da torneira passou a ter um “cheiro horrendo”, algo semelhante ao odor que algumas pessoas associam a "pântano" ou "esgoto", e os ovos - um dos alimentos preferidos de Lina – passaram a cheirar a borracha queimada. Coisas simples como tomar banho ou escovar os dentes também passaram a ser desagradáveis, devido ao seu olfacto alterado.

Mas a situação tem vindo a melhorar gradualmente e Lina encontrou alguns truques para a ajudar. "Adicionar limão ou malagueta aos alimentos pode tornar o seu odor mais agradável", afirma.

Segundo refere a Universidade de Norwich, estudos anteriores realizados na Alemanha dão conta do potencial benefício da vitamina A. Agora, é a equipa da UEA que vai explorar "o modo como este tratamento funciona para ajudar a reparar tecidos no nariz danificados por vírus".

A expectativa, acrescentam, é que "possa, um dia, ajudar a melhorar as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de perda de olfacto, devolvendo-lhes o seu quinto sentido".