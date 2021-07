De acordo com a agência Associated Press, uma forte explosão ocorreu durante a noite de domingo no mar Cáspio, junto ao Azerbaijão, numa zona conhecida pela intensa extração de petróleo e gás natural.

No entanto, de acordo com fontes da empresa nacional petrolífera azeri, a SOCAR, a explosão não danificou nenhuma das suas plataformas ou equipamentos, referindo que as análises preliminares apontam como causa um vulcão de lama.

Um porta-voz da SOCAR anunciou que a explosão ocorreu 10 quilómetros do campo de gás Umid, que por sua vez se encontra a 75 quilómetros ao largo da costa de Baku, a capital do Azerbaijão.

O mar Cáspio é conhecido por ter uma elevada concentração deste tipo de vulcões, que expelem não só lama como gás inflamável, suspeitando-se que terá sido tal combinação a provocar a coluna de fogo vista pelas imagens captadas no local.

Mark Tingay, especialista em vulcões de lama e professor associado da Universidade de Adelaide, na Austrália, aponta para essa possibilidade, relembrando no Twitter que é relativamente frequente ocorrerem explosões desta natureza na região. Suspeita-se que as ignições ocorram quando pedras são expelidas por um vulcão e fazem faísca no contacto entre si, incendiando os gases inflamáveis.

Ainda assim, teme-se que a explosão possa ter sido causada por uma fuga numa plataforma. A confirmar-se, seria a segunda vez no espaço de uma semana, depois de incêndio no Golfo do México causado por uma fuga de gás de uma conduta submarina da empresa Pemex. As imagens desta ocorrência — onde é possível ver a estranha combinação de barcos a apagar um fogo em pleno oceano e que levou cinco horas a terminar— tornaram-se virais.