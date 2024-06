A obra, editada pela RVJ editores, tem duas edições, uma delas especial, em braille, composta por uma seleção de poemas que inclui um desenho de Siza Vieira gravado em relevo e que contou com a colaboração do Centro de Recursos para a Inclusão Digital da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria.

O autor revelou hoje à agência Lusa que a apresentação do livro decorre no domingo, a partir das 16:00, na Galeria Municipal de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, e está a cargo do escritor Pedro Mexia e da crítica de arte e poetisa Maria João Fernandes.

O livro de poesia de Gonçalo Salvado é ilustrado com desenhos originais de Álvaro Siza Vieira e com um ensaio introdutório de Maria João Fernandes.

A edição especial em braille intitula-se “Luminea” e reúne poemas de Gonçalo Salvado com o tema da luz no contexto amoroso, recorrente na poesia do autor, e conta com texto de abertura de Maria João Fernandes.

“Este livro pretende representar uma homenagem a Luís Vaz de Camões, por ocasião dos 500 anos do seu nascimento, a partir do verso, retirado dos Lusíadas: ‘Que é grande dos amantes a cegueira’, uma das epígrafes que abre o livro ‘Quando a Luz do Teu Corpo me Cega’”, explicou o poeta.

Três serigrafias, numeradas e assinadas por Álvaro Siza Vieira, realizadas pelo Centro Português de Serigrafia (CPS) a partir dos desenhos que ilustram a obra, acompanham as duas edições.

As imagens para as três serigrafias foram previamente selecionadas e escolhidas por Siza Vieira e o título da obra foi retirado de um poema de Gonçalo Salvado presente no seu livro Outra Nudez (2014) ilustrado com desenhos do escultor João Cutileiro.

No domingo, vai ainda ser inaugurada uma exposição dos desenhos originais de Álvaro Siza Vieira e das serigrafias que se associam ao livro.

A apresentação nacional desta obra irá decorrer em Lisboa, na galeria do CPS do Centro Cultural de Belém, em data ainda a definir.