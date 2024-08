"O homem que realmente estávamos a procurar o dia todo acaba de ser detido", disse Herbert Reul, ministro do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, à televisão pública ARD na noite de sábado.

Não foram dados grandes detalhes, mas os sites de notícias alemães Bild e Spiegel relatam que o suspeito, com roupas sujas e manchadas de sangue, se entregou à polícia por volta das 23h00 locais (22h00 em Lisboa). “Sou eu quem vocês procuram...”, terá dito.

Recorde-se que dois homens, de 56 e 67 anos, e uma mulher de 56 anos foram esfaqueados até a morte durante um festival, no que o chanceler alemão Olaf Scholz descreveu como um "ato horrível".

O ministro disse que este o homem "de quem mais suspeitávamos" e um porta-voz do Ministério do Interior do estado confirmou que o homem se entregou.

Esta foi a terceira prisão após o ataque a faca que chocou a Alemanha.

Durante a tarde de sábado, a polícia tinha informado que um homem foi detido num centro de refugiados perto do local do ataque.

O Bild informou que agentes da força-tarefa especial (SEK) invadiram o centro de refugiados e prenderam um suspeito.

A prisão aconteceu algumas horas depois de um rapaz de 15 anos também ser detido durante a manhã. As autoridades informaram, porém, que não se tratava do principal suspeito - mas supostamente sabia sobre o ataque.

Além destas detenções, durante a tarde o grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque.

Recorde-se que esfaqueamento ocorreu cerca das 21h45 locais (menos uma hora em Lisboa), no centro histórico de Solingen e perto de um dos palcos onde decorria um concerto do Festival da Diversidade.

Depois de esfaquear várias pessoas ao acaso, o agressor conseguiu fugir entre o caos que se instalou e, de acordo com a polícia, o seu paradeiro ou identidade permanecem um mistério.

As autoridades tornaram públicas as idades das três vítimas mortais, dos quais quatro estão em estado crítico, dois em estado grave e dois em estado ligeiro.