A Polícia Federal do Brasil apreendeu meia tonelada de cocaína escondida num avião particular que já tinha recebido autorização para descolar da cidade de Salvador com destino a Portugal, divulgaram hoje as autoridades locais. No entanto, o Governo português afirmou mais tarde que rejeitou o pedido de autorização dessa aeronave para viajar para o território nacional.

A droga foi encontrada, esta terça-feira, durante uma inspeção que agentes da Polícia Federal fizeram ao avião, que se encontrava na pista do Aeroporto Internacional de Salvador. A apreensão só foi possível porque o piloto da aeronave particular comunicou à torre de controlo que os seus comandos de voo indicavam algum tipo de problema de funcionamento. Após o alerta, os mecânicos que foram ao avião para verificar o problema descobriram parte da droga e relataram à Polícia Federal. "Com o apoio de especialistas criminais federais e cães treinados para detetar drogas da Polícia Civil, foram encontrados na aeronave outros esconderijos onde estava o resto da droga", informou a Polícia Federal, numa nota divulgada hoje. Em comunicado enviado à agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) esclareceu que "o pedido de autorização para a viagem na aeronave em apreço foi indeferido pelo MNE". A droga tinha sido dividida em comprimidos marcados com logotipos de marcas desportivas famosas. Os três tripulantes e dois passageiros da aeronave foram levados à superintendência da Polícia Federal em Salvador para prestar depoimento, mas a polícia brasileira não esclareceu se foram detidos ou se apresentou queixa contra eles. A aeronave onde foram encontrados os 500 quilos de cocaína pertence a uma empresa privada que oferece serviços de transporte aéreo. "As investigações continuarão para identificar os responsáveis pela carga ilícita, que poderão responder pelas acusações de tráfico internacional de drogas e associação com o narcotráfico, cujas penas combinadas podem chegar a 25 anos de prisão", informou o comunicado da Polícia Federal. O Brasil é um importante intermediário nas rotas de embarque para a Europa da cocaína produzida nos países andinos. [Notícia atualizada às 20:02]