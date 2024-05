Em comunicado, a PF detalhou que estão ainda a ser cumpridos 96 mandados de busca e apreensão nas cidades em várias cidades do estado, mas também do vizinho Rio de Janeiro.

“Um dos alvos da investigação é o líder, no estado de Minas Gerais, de uma fação criminosa do Rio de Janeiro”, frisaram as autoridades.

Foram ainda apreendidos dois imóveis localizados no Rio de Janeiro avaliados em 1,5 milhões de reais (270 mil euros) e um veiculo blindado.

Para além disso, 23 investigados tiveram as suas contas bloqueadas pela justiça.

Ao todo, a operação contou com a participação de cerca de 450 policias Civil, Federal, Militar e Penal.