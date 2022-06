A embarcação foi encontrada no domingo, a menos de 30 metros das margens do rio Itacoaí, e será submetida a perícias nos próximos dias, de acordo com fontes policiais, citadas na segunda-feira pela emissora brasileira CBN.

O motor e a âncora foram amarrados ao barco junto com quatro bidões, com a intenção de o afundar, avançaram as forças de seguranças.

“As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias, os motivos e as pessoas envolvidas no caso”, disse a Polícia Federal, em comunicado.

Os corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips foram encontrados uma semana depois de ter sido dado a conhecer o desaparecimento, em 5 de junho, na região do Vale do Javari, uma das maiores terras indígenas do Brasil, localizada no extremo oeste do estado do Amazonas. Na sexta-feira, foi confirmada a identidade dos restos mortais.

No âmbito das investigações, a Polícia Federal explicou que os principais suspeitos agiram sozinhos, afastando assim a possibilidade de um “autor intelectual ou organização criminosa por trás do crime”.

No entanto, o caso continua em aberto e as autoridades não descartam a possibilidade de prenderem mais pessoas.

A área em que o ativista e o jornalista desapareceram é conhecida por ser uma das mais inacessíveis da região, abrigando a maior concentração de povos indígenas isolados, mas sendo também palco de uma das maiores rotas de droga do Peru, com destino à Europa, como outras matérias-primas extraídas ilegalmente na Amazónia, como madeira e ouro.