Houve tentativas de interromper o "Trooping the Colour", a parada militar que assinala o aniversário do soberano britânico e que deu início ás celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.

De acordo com a agência Reuters, pelo menos duas pessoas tentaram perturbar as festividades ao saltar as barreiras do Mall, a larga avenida que desemboca na residência oficial da rainha Isabel II.

Os responsáveis pelo ato terão corrido para a frente da parada, deitando-se no chão para tentar interromper o percurso dos soldados em marcha.

Um dos homens carregava um estandarte, ao passo que o outro tinha uma coroa de ouro na cabeça. Ambos foram arrastados para fora do local pela polícia.

Já a Polícia Metropolitana de Londres adiantou apenas que "várias detenções" ocorreram por obstrução da via. O incidente ocorreu pelas 10:10, pouco depois do início da parada, agradecendo ao público que "mostrou o seu apoio ao bater palmas aos nossos agentes".