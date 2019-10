Responsáveis da polícia de Hong Kong, citados pelo jornal South China Morning Post, dizem que o uso de balas reais, que atingiram um jovem manifestantes no peito, foi proporcional ao nível de agressão que eclodiu em várias ruas da cidade e aconteceu em autodefesa, no dia em que se celebram os 70 anos do regime do Partido Comunista Chinês.

Ao longo do dia, os manifestantes antigovernamentais bloquearam estradas, incendiaram veículos, vandalizaram lojas, destruíram escritórios governamentais e arremessaram bombas de fogo e pedras contra a polícia, que reagiu com uma atitude de firmeza, em confrontos que provocaram dezenas de feridos e centenas de detenções.

A polícia, com mais de seis mil efetivos nas ruas, reagiu com gás lacrimogéneo e canhões de água, formando linhas defensivas em diversos bairros, e recorrendo, pela primeira vez desde o início das contestações, a balas reais, tendo uma delas atingido um manifestante, que foi hospitalizado com uma bala no peito.

“A resposta da polícia foi proporcional ao nível de agressão usado pelos manifestantes”, disse uma fonte policial citada pelo jornal South China Morning Post.