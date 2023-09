Duane "Keffe D" Davis foi preso esta sexta-feira, contudo os motivos apresentados pela polícia não foram claros. O The Guardian cita dois oficiais que estiveram diretamente envolvidos na detenção, mas não foram autorizados a falar publicamente antes de uma acusação formal que é esperada durante o dia de hoje, nos EUA.

Davis é conhecido há muito tempo pela polícia depois de ter admitido, em entrevistas e no livro com as suas memórias, "Compton Street Legend", publicado em 2019, que estava no Cadillac de onde saíram os tiros que mataram o rapper em setembro de 1996. Shakur tinha 25 anos quando foi baleado.

No livro, Davis disse que quebrou o silêncio sobre o assassinato de Tupac em 2010 numa audiência à porta fechada com autoridades federais e locais. Na altura, o suspeito com 46 anos enfrentava pena de prisão perpétua por acusações de drogas quando concordou em falar com as autoridades.

"Prometeram que retiravam a acusação e anulavam o grande júri se eu os ajudasse", escreveu. Duane “Keffe D” Davis diz ser uma das últimas testemunhas vivas do tiroteio.

Shakur foi mortalmente baleado num tiroteio perto da Las Vegas Strip, na noite de 7 de setembro de 1996. O rapper seguia num BMW, conduzido pelo fundador da Death Row Records Marion "Suge" Knight, num comboio de cerca de 10 carros. Quando esperavam num sinal vermelho, um Cadillac branco parou ao lado deles, dando-se o tiroteio.

Shakur foi baleado várias vezes e morreu uma semana depois.

A detenção surge dois meses depois da polícia de Las Vegas ter invadido a casa da mulher de Davis, em julho. Mandados de captura diziam que a polícia procurava indicios "sobre o assassinato de Tupac Shakur".