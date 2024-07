Segundo o El País, o ataque ocorreu perto da estação suburbana de Vallecas, no bairro de Entrevías, três quilómetros a sudeste de Atocha, Espanha, na noite de sábado.

Os três feridos estavam com um quarto indivíduo que não sofreu ferimentos. Todos são habitantes do bairro, que à noite costuma ter vários estabelecimentos abertos onde os moradores costumam comprar cerveja para depois consumir na rua.

As vítimas estão a receber tratamento no Hospital Gregorio Marañón. O mais gravemente ferido sofreu queimaduras de segundo grau em pouco mais de 20% do corpo (axila, costas e antebraço esquerdo). Os outros dois ficaram ligeiramente feridos, um com queimaduras de segundo grau em 4% do corpo (braço direito) e o outro no olho.

Inicialmente, as vítimas afirmaram que nenhuma delas conhecia o autor do crime, mas um porta-voz da Polícia Nacional afirma que as primeiras investigações indicam que o ataque está relacionado com desentendimentos anteriores.

As autoridades estão a investigar o sucedido, uma vez que este método de agressão costuma ser mais usual em casos de violência doméstica e não em ataques na rua.