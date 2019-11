Cerca de 600 agentes policiais começaram, a partir das 06:00 (05:00 em Lisboa), a levar migrantes, que viviam em tendas improvisadas, para autocarros de transporte com destino a centros de acolhimento na região parisiense.

Esta operação, numa escala sem precedentes, surge um dia depois de o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, ter assumido “o compromisso” de evacuar os campos no nordeste de Paris “até o final do ano”.

“Esta operação foi decidida como parte da implementação do plano” do Governo, declarou o responsável pela polícia de Paris, Didier Lallement, à imprensa.

Lallement afirmou que haverá uma presença da polícia diária para impedir a formação de outros campos na área e confirmou que haverá outras remoções no nordeste de Paris “muito em breve”.

Christophe Castaner explicou que, agora, “cada caso deve ser estudado pessoalmente”.

O ministro acrescentou que entre estes migrantes há requerentes de asilo, por isso houve um aumento de locais de acolhimento desde 2015, há outros para as quais o estatuto de refugiado já foi concedido, que receberão uma moradia; e existem aqueles sem documentos que serão expulsos do país.

Segundo a rádio “France Info”, a vice-autarca de Paris, Dominique Versini, encarregada pela receção e acompanhamento dos refugiados, disse que cerca de 500 dos mais de mil migrantes que viviam nestes dois campos deixaram o local antes da chegada da polícia.