A polícia holandesa iniciou este sábado a coleta de mostras de ADN de mais de 20 mil homens para tentar localizar o responsável pelo assassinato de uma criança há 20 anos.

"As portas de seis locais de coleta foram abertas", anunciou a polícia da província de Limburg no Twitter.

Quase 21.500 homens têm um prazo de três semanas para fornecer o seu ADN de forma voluntária, numa última tentativa da polícia de localizar o autor de um assassinato que data o ano 1998.

Nicky Verstappen, de 11 anos, desapareceu na madrugada de 10 de agosto de 1998 de um acampamento de verão na reserva natural de Brunssummerheide, no sul da Holanda. O corpo do menino foi encontrado um dia depois perto do local.

A polícia convidou homens de 18 a 75 anos procedentes de Heibloem, onde o menino morava, ou de localidades próximas da reserva natural a participar no processo.

Os investigadores informaram que os participantes não são considerados suspeitos e que o objetivo é descobrir se algum voluntário é parente da pessoa que deixou vestígios sobre a roupa de Nicky Verstappen e no local em que foi encontrado o corpo.

As análises de ADN devem demorar vários meses. Em caso de coincidência serão realizadas buscas genealógicas.