A notícia está a ser avançada pela TVI e pela revista Sábado. De acordo com estas fontes, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Polícia Judiciária (PJ) têm em curso uma operação de buscas e apreensão de documentos para escrutinar suspeitas de corrupção desportiva e branqueamento de capital em negócios de transferências.

A televisão, no local, indica que está a decorrer de "forma discreta" e que se iniciou cerca das 7h00 da manhã. O juiz Carlos Alexandre será o magistrado a acompanhar as buscas.

Segundo a TVI, o empresário Teodoro Fonseca, que faz a ligação entre os dois clubes, é o principal visado nesta investigação — que decorre há três anos por via de uma denúncia anónima — e das buscas que hoje estão a ser operacionalizadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção.

A estação de Queluz adianta igualmente que a PJ quer perceber se existem ou não fundamentos nas suspeitas de algum facilitismo nos jogos disputados entre as duas equipas, de modo a favorecer as ambições e interesses do conjunto azul e branco.

A Sábado, por seu turno, dá conta que o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, também é um dos elementos que estão a ser investigados.

A revista explica que a operação de hoje foi preparada "ao pormenor nas últimas semanas" e que visa "suspeitas da prática de fraude fiscal, falsificação de documento e branqueamento de capitais, entre outros crimes".

Estas buscas acontecem num momento em que a imprensa desportiva nacional tem noticiado o alegado interesse de FC Porto na contratação de Beto, ponta-de-lança de 23 anos que foi considerado como uma das revelações do campeonato, tendo apontado 11 golos esta época.